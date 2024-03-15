"В ваших руках — будущее страны": Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента
Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на президентских выборах
Дед Мороз из Великого Устюга голосует на выборах президента. Обложка © Пресс-служба врио губернатора Вологодской области
Российский Дед Мороз из Великого Устюга воспользовался возможностью проголосовать на президентских выборах. Главный зимний волшебник днём 15 марта пришёл на один из избирательных участков в Вологодской области.
"В ваших руках — будущее нашей страны, наших детей. Ну а я свой гражданский долг уже выполнил, теперь ждут другие дела — нужно подготовить Вологодчину к весне", — приводит слова Деда Мороза пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
Он также призвал всех россиян выполнить свой гражданский долг и отметил, что это совсем не сложно.
Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи, артисты и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.