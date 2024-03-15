"В ваших руках — будущее страны": Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента

Российский Дед Мороз из Великого Устюга воспользовался возможностью проголосовать на президентских выборах. Главный зимний волшебник днём 15 марта пришёл на один из избирательных участков в Вологодской области.

"В ваших руках — будущее нашей страны, наших детей. Ну а я свой гражданский долг уже выполнил, теперь ждут другие дела — нужно подготовить Вологодчину к весне", — приводит слова Деда Мороза пресс-служба врио губернатора Вологодской области.