Жителей Пушкино на избирательном участке встречает Чебурашка с апельсинами и в майке с триколором
В Подмосковье, на одном из избирательных участков, людей встречает Чебурашка
На одном из избирательных участков в подмосковном Пушкинском городском округе появился двухметровый Чебурашка: сказочный персонаж с пакетом апельсинов и в майке с триколором встречает граждан на входе. Судя по видео из Сети, им это нравится.
Жителей Подмосковья на избирательном участке встречает Чебурашка с пакетом апельсинов. Видео © VK / "Наш народ — патриот!"
"Доброе утро! Мы — на выборы, а вы?" — спросила его случайная прохожая.
Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента. Всего в избирательных бюллетенях — четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Участки для голосования массово посещают как обычные граждане, так и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, а также министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.