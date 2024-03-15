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15 марта, 07:09

Шойгу и Герасимов с бойцами проголосовали на выборах президента в Южном военном округе

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, для этого они выбрали один из избирательных участков в Южном военном округе.

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента. Видео © Telegram / Минобороны России

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединённой группировки войск", — говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео, Герасимов и Шойгу вошли на участок, взяли бюллетени и, определившись с кандидатом в кабинке, бросили их в урны. За кого именно они отдали голоса, разумеется, не указывается.

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Напомним, 15 марта в 08:00 мск стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов. Например, уже успели проголосовать губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, а также глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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