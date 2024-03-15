Шойгу и Герасимов с бойцами проголосовали на выборах президента в Южном военном округе

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, для этого они выбрали один из избирательных участков в Южном военном округе.

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента. Видео © Telegram / Минобороны России

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединённой группировки войск", — говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео, Герасимов и Шойгу вошли на участок, взяли бюллетени и, определившись с кандидатом в кабинке, бросили их в урны. За кого именно они отдали голоса, разумеется, не указывается.