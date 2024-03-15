"Долг каждого": Рудковская и Плющенко пришли на выборы вместе с детьми
Евгений Плющенко и Яна Рудковская проголосовали на выборах президента России
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми. Обложка © VK / Евгений Плющенко
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская пришли проголосовать на выборах президента России вместе с детьми. Семейство приехало на избирательный участок в КДЦ "Назарьевский" в Одинцове, сообщает телеканал "360".
Рудковская и Плющенко пришли на выборы вместе с детьми. Видео © Telegram / 360tv
"Считаю, что нужно голосовать в первый день, подавать пример, потому что у нас сейчас очень непростое время для нашей страны. И выбрать, отдать свой голос — это долг каждого человека, который живёт в нашей стране и которому небезразлична судьба и будущее, самое главное, нашей страны и наших детей", — подчеркнула Рудковская.
Плющенко добавил, что практически вся его семья собралась на выборах. Старшие дети пары уехали отдавать свои голоса на другой участок. По словам двукратного олимпийского чемпиона, если была бы возможность голосовать не один день, а неделю или месяц, то он с семьёй каждый раз приезжал бы на избирательный участок.
Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента РФ, которое продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Избирательный участок также посетил певец Филипп Киркоров, отметивший удобство трёхдневного голосования.