"Долг каждого": Рудковская и Плющенко пришли на выборы вместе с детьми

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская пришли проголосовать на выборах президента России вместе с детьми. Семейство приехало на избирательный участок в КДЦ "Назарьевский" в Одинцове, сообщает телеканал "360".

Рудковская и Плющенко пришли на выборы вместе с детьми. Видео © Telegram / 360tv

"Считаю, что нужно голосовать в первый день, подавать пример, потому что у нас сейчас очень непростое время для нашей страны. И выбрать, отдать свой голос — это долг каждого человека, который живёт в нашей стране и которому небезразлична судьба и будущее, самое главное, нашей страны и наших детей", — подчеркнула Рудковская.