Памфилова заявила о масштабной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на выборах
Памфилова: Системы ЦИК РФ справились с серьёзной DDoS-атакой во время выборов
На систему видеонаблюдения на избирательных участках была совершена масштабная DDoS-атака. Об этом 15 марта, в первый день голосования на выборах президента России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы пережили серьёзнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения. То, о чём я предупреждала. Хорошо, мы подстраховались. То есть они не пробили", — отметила она в информационном центре Центризбиркома.
Памфилова добавила, что такая атака спровоцировала "краткосрочную недоступность" для некоторых пользователей, однако в результате оперативно принятых решений всё удалось нейтрализовать.
Как сообщал Life.ru, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента РФ, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов. На 16:00 явка превысила 23%, а число проголосовавших дистанционно — 2,5 миллиона.
Telegram / ЦИК России