Памфилова заявила о масштабной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на выборах

На систему видеонаблюдения на избирательных участках была совершена масштабная DDoS-атака. Об этом 15 марта, в первый день голосования на выборах президента России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы пережили серьёзнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения. То, о чём я предупреждала. Хорошо, мы подстраховались. То есть они не пробили", — отметила она в информационном центре Центризбиркома.

Памфилова добавила, что такая атака спровоцировала "краткосрочную недоступность" для некоторых пользователей, однако в результате оперативно принятых решений всё удалось нейтрализовать.