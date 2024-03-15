"Специально для подонков": Памфилова пригрозила статьёй за порчу урн на избирательных участках

Многие задержанные за порчу урн признались в корыстности своих действий. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Те, кого задержали, они признаются, что [делали это] за деньги", — сказала глава ЦИК РФ.

По её словам, таким образом желающие сорвать выборы президента признаются в своей беспомощности, из-за которой и вынуждены переходить на вызывающие отвращение методы. Она напомнила, что порча урн, в том числе их заливание жидкостями, рассматривается Уголовным кодексом как преступление — "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" — и наказывается сроком до пяти лет лишения свободы. Все такие лица задержаны, а Следственный комитет возбуждает соответствующие дела.

"Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали", — добавила Памфилова.