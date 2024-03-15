В Москве 70-летняя пенсионерка подожгла будку для голосования
SHOT: В Москве задержали пенсионерку за поджог будки для голосования
В Москве пенсионерка подожгла будку для голосования. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл днём 15 марта на избирательном участке на улице Верхние Поля.
Кадры с места поджога будки для голосования в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Судя по записи с камер видеонаблюдения, женщина облила воспламеняющейся жидкостью ширму, а затем подожгла её и стала снимать огонь на телефон. Нарушительницу задержали на месте, а возгорание было оперативно потушено. По данным телеграм-канала, поджигательницей оказалась 70-летняя Татьяна П. Несколько лет назад женщина работала в городской поликлинике № 9. Она живёт недалеко от участка, где подожгла будку для голосования. Вероятно, задержанной грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".
Ранее Life.ru сообщал, что на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила зелёнку в избирательную урну. В отношении задержанной возбудили уголовное дело, теперь нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы.
Кадр из видео Telegram / SHOT