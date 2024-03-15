В Москве 70-летняя пенсионерка подожгла будку для голосования

Судя по записи с камер видеонаблюдения, женщина облила воспламеняющейся жидкостью ширму, а затем подожгла её и стала снимать огонь на телефон. Нарушительницу задержали на месте, а возгорание было оперативно потушено. По данным телеграм-канала, поджигательницей оказалась 70-летняя Татьяна П. Несколько лет назад женщина работала в городской поликлинике № 9. Она живёт недалеко от участка, где подожгла будку для голосования. Вероятно, задержанной грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".