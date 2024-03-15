Путин проголосовал на выборах президента России
Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Действующий глава государства исполнил гражданский долг с помощью дистанционного голосования. Кстати, президент уже голосовал в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы в 2023 году.
Владимир Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. Видео © Life.ru
Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста. Уже в первый день страна показала довольно высокую явку. В частности, свыше 2,5 миллиона человек уже проголосовали дистанционно, это больше половины от общего числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.
Михаил Метцель / POOL / ТАСС