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15 марта, 16:10

Путин проголосовал на выборах президента России

Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Действующий глава государства исполнил гражданский долг с помощью дистанционного голосования. Кстати, президент уже голосовал в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы в 2023 году.

Владимир Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. Видео © Life.ru

Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста. Уже в первый день страна показала довольно высокую явку. В частности, свыше 2,5 миллиона человек уже проголосовали дистанционно, это больше половины от общего числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.

"Россияне показали единство": Политолог оценил высокую явку в первый день президентских выборов
"Россияне показали единство": Политолог оценил высокую явку в первый день президентских выборов
Обложка ©

Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Марина Калегина
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