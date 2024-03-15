Лидеры религиозных конфессий проголосовали на выборах президента России
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил избирательный участок и проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви. Предстоятель РПЦ отдал свой голос в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве, который является патриаршей резиденцией.
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба патриарха
Также в первый день выборов свой голос за будущего лидера страны отдал и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он вместе с женой посетил избирательный участок № 46, расположенный в школе № 80 в Казани.
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в выборах президента РФ. Фото © Telegram / ДУМ РТ
"Мусульман в стране много, значит, и наши голоса могут звучать громко. Но для этого нужно, чтобы верующие выразили этот голос. Поэтому обязательно нужно принимать участие в выборах. Это — наше право как полноправных граждан страны. Я исхожу из того, что выбрать нужно самого достойного и полезного для нашего народа и для развития ислама кандидата", — подчеркнул Самигуллин.
Кроме того, в голосовании приняли участие председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар, председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен, муфтий Чеченской Республики Салахь-Хаджи Межиев.
Муфтий Чеченской Республики Салахь-Хаджи Межиев проголосовал на выборах президента РФ. Видео © Telegram / ДУМ ЧР
Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан хазрат Аббясов посетил Подольск для совершения пятничной молитвы. В голосовании он принял участие дистанционно. По словам Аббясова, выбор лидера страны позволяет определить, как Россия будет развиваться дальше.
"В своей проповеди я призвал к тому, чтобы наши верующие проявили свой гражданский долг, потому что для нас сегодня это важно — принять участие в выборах президента", — указал Аббясов в беседе с телеканалом "360".
Напомним, 15 марта в регионах началось трёхдневное голосование на выборах президента России. Всего в бюллетенях представлены четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса и политики. Между тем явка на выборы уже превысила 23%. Свыше 2,5 миллиона россиян отдали свои голоса дистанционно.