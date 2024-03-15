Лидеры религиозных конфессий проголосовали на выборах президента России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил избирательный участок и проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви. Предстоятель РПЦ отдал свой голос в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве, который является патриаршей резиденцией.

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба патриарха

Также в первый день выборов свой голос за будущего лидера страны отдал и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он вместе с женой посетил избирательный участок № 46, расположенный в школе № 80 в Казани.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в выборах президента РФ. Фото © Telegram / ДУМ РТ

"Мусульман в стране много, значит, и наши голоса могут звучать громко. Но для этого нужно, чтобы верующие выразили этот голос. Поэтому обязательно нужно принимать участие в выборах. Это — наше право как полноправных граждан страны. Я исхожу из того, что выбрать нужно самого достойного и полезного для нашего народа и для развития ислама кандидата", — подчеркнул Самигуллин.

Кроме того, в голосовании приняли участие председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар, председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен, муфтий Чеченской Республики Салахь-Хаджи Межиев.

Муфтий Чеченской Республики Салахь-Хаджи Межиев проголосовал на выборах президента РФ. Видео © Telegram / ДУМ ЧР

Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан хазрат Аббясов посетил Подольск для совершения пятничной молитвы. В голосовании он принял участие дистанционно. По словам Аббясова, выбор лидера страны позволяет определить, как Россия будет развиваться дальше.