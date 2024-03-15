Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах президента РФ онлайн
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах президента РФ. Градоначальник выбрал дистанционное онлайн-голосование, уже зарекомендовавшее себя среди москвичей.
"С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки. В конечном счёте увеличение явки и обеспечивает реальную демократию", — написал Собянин в телеграм-канале.
Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов. Явка на 16:00 мск 15 марта составила 23,02%. Из регионов в лидерах по явке Чукотка — более 60% жителей самого восточного региона страны уже отдали свои голоса. А в Москве проголосовало уже более 2 млн жителей.