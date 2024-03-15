Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах президента РФ онлайн

"С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки. В конечном счёте увеличение явки и обеспечивает реальную демократию", — написал Собянин в телеграм-канале.