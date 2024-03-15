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15 марта, 12:54

Мединский раскрыл, откуда пошло слово "идиот" и как оно связано с бойкотом выборов

Мединский проголосовал на избирательном участке в Москве. Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Мединский проголосовал на избирательном участке в Москве. Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский принял участие в голосовании на одном из избирательных участках в Москве. В своём телеграм-канале он посоветовал россиянам непременно исполнить гражданский долг, а также рассказал, откуда пошло слово "идиот" и как оно связано с электоральной активностью.

"Знаете, кого в Древней Греции называли "идиотами"? Тех, кто не пользовался своим правом голосовать. Оттуда и пошло", — поведал Мединский.

Отметим, что помощник президента не пошутил. Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.

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Тем временем на избирательные участки по всей стране идут целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Калегина
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