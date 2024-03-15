Мединский раскрыл, откуда пошло слово "идиот" и как оно связано с бойкотом выборов

Помощник президента России Владимир Мединский принял участие в голосовании на одном из избирательных участках в Москве. В своём телеграм-канале он посоветовал россиянам непременно исполнить гражданский долг, а также рассказал, откуда пошло слово "идиот" и как оно связано с электоральной активностью.

"Знаете, кого в Древней Греции называли "идиотами"? Тех, кто не пользовался своим правом голосовать. Оттуда и пошло", — поведал Мединский.