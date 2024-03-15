"Присоединяйтесь, россияне!": Дмитрий Певцов с женой проголосовали на выборах президента

Российский актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов проголосовал на выборах президента России. Днём 15 марта он вместе с супругой — актрисой Ольгой Дроздовой — посетил один из избирательных участков столицы. Артист призвал соотечественников последовать его примеру и активно голосовать на выборах.