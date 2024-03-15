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15 марта, 16:46

"Присоединяйтесь, россияне!": Дмитрий Певцов с женой проголосовали на выборах президента

Дмитрий Певцов с женой Ольгой Дроздовой проголосовали на выборах президента

Российский актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов проголосовал на выборах президента России. Днём 15 марта он вместе с супругой — актрисой Ольгой Дроздовой — посетил один из избирательных участков столицы. Артист призвал соотечественников последовать его примеру и активно голосовать на выборах.

Дмитрий Певцов призвал россиян проголосовать на выборах президента. Видео © Пресс-служба Народного фронта

"Сегодня первый день голосования на выборах президента. Наша семья сделала свой выбор сердцем и разумом, пришли проголосовать на свой избирательный участок. Присоединяйтесь, россияне!" обратился к гражданам представитель команды Путина, депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов.

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Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста. Уже в первый день страна показала довольно высокую явку. В частности, свыше 2,5 миллиона человек уже проголосовали дистанционно, это больше половины от общего числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.

Обложка ©

Кадр из видео пресс-службы Народного фронта

Наталья Исакова
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