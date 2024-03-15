Явка на выборах президента России в пятницу превысила 35%
ЦИК: Явка на выборах президента РФ по состоянию на 21:13 мск составила 35,67%
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Общая явка на выборах президента России на 21:13 мск в первый день голосования, 15 марта, превысила 35%. Об этом говорится в данных, опубликованных Центризбиркомом.
"Ход голосования — 35,67%", — говорится на сайте ЦИК РФ.
15 марта в РФ стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса, политики и религиозные лидеры.