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15 марта, 19:00

Явка на выборах президента России в пятницу превысила 35%

ЦИК: Явка на выборах президента РФ по состоянию на 21:13 мск составила 35,67%

Выборы президента России. Обложка © Life.ru

Выборы президента России. Обложка © Life.ru

Общая явка на выборах президента России на 21:13 мск в первый день голосования, 15 марта, превысила 35%. Об этом говорится в данных, опубликованных Центризбиркомом.

"Ход голосования — 35,67%", — говорится на сайте ЦИК РФ.

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15 марта в РФ стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса, политики и религиозные лидеры.

Никита Осипов
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