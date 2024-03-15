МГИК: Порядка трёх млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

Почти три миллиона избирателей, проживающих в Москве, приняли участие в выборах президента России по состоянию на вечер пятницы. Об этом рассказала журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, подводя итоги первого дня голосования.

"Всего выдано бюллетеней — 2 миллиона 976 тысяч 987, электронно проголосовало 2 миллиона 381 тысяча 139 избирателей, на бумаге — 595 тысяч 848 избирателей", — поделилась данными Кириллова.

Менее часа назад, в 20:00, в столице прекратили работу избирательные участки. Голосование будет идти три дня, оно началось сегодня, 15 марта, а основным днём станет воскресенье, 17 марта. В столице функционирует более двух тысяч избирательных участков.