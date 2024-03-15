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15 марта, 17:43

МГИК: Порядка трёх млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

Почти три миллиона избирателей, проживающих в Москве, приняли участие в выборах президента России по состоянию на вечер пятницы. Об этом рассказала журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, подводя итоги первого дня голосования.

"Всего выдано бюллетеней — 2 миллиона 976 тысяч 987, электронно проголосовало 2 миллиона 381 тысяча 139 избирателей, на бумаге — 595 тысяч 848 избирателей", — поделилась данными Кириллова.

Менее часа назад, в 20:00, в столице прекратили работу избирательные участки. Голосование будет идти три дня, оно началось сегодня, 15 марта, а основным днём станет воскресенье, 17 марта. В столице функционирует более двух тысяч избирательных участков.

Треть избирателей проголосовала на выборах президента России
Треть избирателей проголосовала на выборах президента России

В бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с утра массово шли на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдали в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста. Уже в первый день страна показала беспрецедентно высокую явку.

Обложка ©

TACC / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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