Около 200 тысяч москвичей за ночь проголосовали онлайн на выборах президента

За минувшую ночь около 200 тысяч москвичей онлайн приняли участие в выборах президента России, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице Вадим Ковалёв. Он отметил, что нарушений на избирательных участках не выявлено.

"Ничего крамольного на участках за ночь не произошло. У нас в ДЭГ (дистанционное электронное голосование. — Прим. Лайфа.) проголосовало порядка 200 тысяч человек за ночь — <…> с 20:00 мск [до 08:00 мск]", — сказал он.

Ковалёв подчеркнул, что центр видеонаблюдения за процессом работал всю ночь. Согласно информационным табло штаба, на 08:20 мск свой голос дистанционно отдали более 2,56 миллиона россиян, а общая явка, как следует из данных Центризбиркома, на 09:29 мск достигла 36,67%.