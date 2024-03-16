Премьер-министр Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на президентских выборах. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале правительства страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента РФ. Видео © t.me / government_rus

Глава российского кабмина принял участие в голосовании в онлайн-формате. Председатель правительства особо подчеркнул важность выбора, который в эти дни делают граждане страны.

"Речь идёт о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений", — отметил Мишустин.