Премьер-министр Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на президентских выборах. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале правительства страны.
Премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента РФ. Видео © t.me / government_rus
Глава российского кабмина принял участие в голосовании в онлайн-формате. Председатель правительства особо подчеркнул важность выбора, который в эти дни делают граждане страны.
"Речь идёт о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений", — отметил Мишустин.
Сегодня, 16 марта, проходит второй день выборов президента России. Всего на голосование даётся три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
t.me / government_rus