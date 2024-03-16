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16 марта, 08:08

Захарова проголосовала на выборах президента и раскрыла, что ей больше всего понравилось в процедуре

Захарова проголосовала на выборах президента России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в выборах президента России и отдала свой голос в субботу, 16 марта. Дипломат рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах.

Захарова подчеркнула в беседе с РИА "Новости", что ей понравилось то, что отдать голос за будущего лидера страны можно и онлайн на участке, и отправив бюллетень в урну.

Памфилова проголосовала на выборах президента России
Памфилова проголосовала на выборах президента России

Сегодня, 16 марта, проходит второй день выборов президента России. Всего на голосование даётся три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Между тем в Москве уже более 3,1 миллиона человек приняли участие в выборах.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Дарья Нарыкова
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