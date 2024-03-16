Захарова проголосовала на выборах президента и раскрыла, что ей больше всего понравилось в процедуре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в выборах президента России и отдала свой голос в субботу, 16 марта. Дипломат рассказала, что ей больше всего понравилось на выборах.

Захарова подчеркнула в беседе с РИА "Новости", что ей понравилось то, что отдать голос за будущего лидера страны можно и онлайн на участке, и отправив бюллетень в урну.