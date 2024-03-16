Памфилова проголосовала на выборах президента России
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России. Она отдала свой голос на избирательном участке в Подмосковье.
При этом глава ЦИК РФ выбрала традиционный способ голосования — с использованием бюллетеня. Она отметила, что избирательный процесс организован прекрасно.
"Для меня традиционное голосование — лишний повод увидеться со своими, немножко поддержать моих коллег всех по стране, всех, кто сейчас с полной отдачей осуществляет эту важнейшую и ответственнейшую миссию. Потому что у нас, в нашем сообществе избирательных комиссий, работают замечательные люди!" — сказала Памфилова.
Напомним, 15 марта в РФ стартовало голосование на выборах президента, оно продлится до 17 марта. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды шоу-бизнеса, политики.