Памфилова проголосовала на выборах президента России

При этом глава ЦИК РФ выбрала традиционный способ голосования — с использованием бюллетеня. Она отметила, что избирательный процесс организован прекрасно.

"Для меня традиционное голосование — лишний повод увидеться со своими, немножко поддержать моих коллег всех по стране, всех, кто сейчас с полной отдачей осуществляет эту важнейшую и ответственнейшую миссию. Потому что у нас, в нашем сообществе избирательных комиссий, работают замечательные люди!" — сказала Памфилова.