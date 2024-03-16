Очная явка на выборах президента России на 11:20 мск составила 37,65%
По состоянию на 11:20 мск 16 марта очная явка на выборы президента России составила 37,65%, следует из табло Центризбиркома. Данные не учитывают проголосовавших дистанционно.
"Ход голосования — [явка] 37,65%", — говорится в сообщении.
Судя по инфографике, больше проголосовавших среди жителей Чукотки. Также активно приходят на участки жители Камчатки, Якутии, Магаданской, Сахалинской областей, а также Донецкой Народной Республики.
Напомним, в России 15 марта началось трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях — четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
Life.ru