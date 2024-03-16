Памфилова заявила об отсутствии серьёзных нарушений на выборах президента России

Серьёзных нарушений на выборах президента России нет, приходится "шерстить мусор". Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова, комментируя обращения о возможных инцидентах в ходе голосования.

"Ничем порадовать в кавычках вас не могу, нарушения, [с ними] мы разобрались. Мы шерстим, сидим, в основном там мусор, высосанный из пальца, ничего нет серьёзного, поэтому нечего сейчас разбирать", — указала глава ЦИК.