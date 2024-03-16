Памфилова заявила об отсутствии серьёзных нарушений на выборах президента России
Серьёзных нарушений на выборах президента России нет, приходится "шерстить мусор". Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова, комментируя обращения о возможных инцидентах в ходе голосования.
"Ничем порадовать в кавычках вас не могу, нарушения, [с ними] мы разобрались. Мы шерстим, сидим, в основном там мусор, высосанный из пальца, ничего нет серьёзного, поэтому нечего сейчас разбирать", — указала глава ЦИК.
Напомним, 16 марта во всех регионах РФ стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне голосуют активно, явка в субботу днём уже превысила 50%.
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