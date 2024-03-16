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16 марта, 13:59

Памфилова: Указания портить бюллетени приходили с Украины и из стран Европы

Инструкции для тех, кто портил бюллетени жидкостями и пытался поджечь урны для голосования, поступали из колл-центров на территории Украины и некоторых европейских стран. Об этом рассказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Мы выяснили, что все эти звонки [с указаниями] идут из колл-центров, которые расположены на территории Украины и некоторых европейских стран", — сказала глава ЦИК.

В ЦИК назвали число безвозвратно испорченных бюллетеней из-за попыток залить урны
В ЦИК назвали число безвозвратно испорченных бюллетеней из-за попыток залить урны

Ранее Life.ru сообщал, что в Моздоке (Северная Осетия) 27-летнего мастера маникюра задержали за попытку порчи бюллетеней. Она вышла из кабинки для голосования и, подойдя к членам УИК, резко брызнула йодом на стол. В итоге злоумышленница лишь слегка попала на списки избирателей, а бюллетени остались в сохранности. Кроме того, попытки испортить урны для голосования зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Ростове-на-Дону и Москве.

Мужчина пытался залить зелёнкой урну для голосования и заявил, что стал жертвой мошенников
Мужчина пытался залить зелёнкой урну для голосования и заявил, что стал жертвой мошенников
Обложка ©

ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Александра Мышляева
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