В ЦИК назвали число безвозвратно испорченных бюллетеней из-за попыток залить урны
Памфилова: Около 214 бюллетеней безвозвратно испорчено из-за попыток залить урны
Выборы в России. Обложка © Life.ru
В ходе выборов президента РФ примерно 214 бюллетеней безвозвратно испорчено из-за попыток залить урны для голосования. Такими данными в субботу, 16 марта, поделилась председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"В 20 субъектах на 29 участках были предприняты различные попытки <...> вливаний жидкостей и поджогов. Всего восемь попыток поджогов", — отметила она.
Памфилова добавила, что в одном случае пытались использовать дымовую шашку. По словам главы ЦИК, эти акции совершали "недалёкие люди". Также она подчеркнула, что указания портить бюллетени приходили с Украины и из стран Европы.
Ранее Life.ru писал, что в Екатеринбурге мужчина пытался залить зелёнкой урну для голосования и заявил, что стал жертвой мошенников. Его задержали и передали полиции.
Как сообщал Life.ru, 15 марта во всех регионах РФ стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").