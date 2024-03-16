В ЦИК назвали число безвозвратно испорченных бюллетеней из-за попыток залить урны

В ходе выборов президента РФ примерно 214 бюллетеней безвозвратно испорчено из-за попыток залить урны для голосования. Такими данными в субботу, 16 марта, поделилась председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"В 20 субъектах на 29 участках были предприняты различные попытки <...> вливаний жидкостей и поджогов. Всего восемь попыток поджогов", — отметила она.

Памфилова добавила, что в одном случае пытались использовать дымовую шашку. По словам главы ЦИК, эти акции совершали "недалёкие люди". Также она подчеркнула, что указания портить бюллетени приходили с Украины и из стран Европы.

Ранее Life.ru писал, что в Екатеринбурге мужчина пытался залить зелёнкой урну для голосования и заявил, что стал жертвой мошенников. Его задержали и передали полиции.