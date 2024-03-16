Мужчина пытался залить зелёнкой урну для голосования и заявил, что стал жертвой мошенников
Екатеринбуржец по указке мошенников пытался испортить урну для голосования
В Екатеринбурге мужчина попытался испортить урну для голосования на выборах президента, но его смогли вовремя задержать. По данным SHOT, проблемы с законом себе заработал 47-летний Алексей К., который заявляет, что попал на уловку мошенников: якобы ему недавно позвонили "сотрудник Центробанка" и "следователь", предупредившие, что на него взяли крупный кредит — 300 тысяч рублей.
Екатеринбуржец по указке мошенников пытался испортить урну для голосования. Видео © VK / "Новости Екатеринбурга"
Мошенники предложили ему взять новый кредит для погашения, но в банке мужчине отказали. Тогда неизвестные пообещали ему помочь с погашением несуществующего кредита. При этом они потребовали от уральца купить зелёнку и попытаться помешать проведению выборов, засняв всё на камеру. Мужчина пошёл на избирательный участок в гимназии № 47, взял бюллетень и проследовал в кабинку.
Однако там Алексей задержался на десять минут, что обеспокоило персонал. Сотрудник решил проверить избирателя и заметил, что тот говорит с кем-то по телефону и имеет при себе бутылку с разбавленной зелёнкой. Мужчину сразу задержали и передали полиции. На данный момент он находится в спецприёмнике.
Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, оно продлится три дня. Всего в бюллетенях — четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Несмотря на массовый порыв россиян исполнить свой гражданский долг, на избирательных участках не обошлось без инцидентов. Так, попытки испортить урны зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Ростове-на-Дону и Москве.