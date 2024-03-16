Мужчина пытался залить зелёнкой урну для голосования и заявил, что стал жертвой мошенников

В Екатеринбурге мужчина попытался испортить урну для голосования на выборах президента, но его смогли вовремя задержать. По данным SHOT, проблемы с законом себе заработал 47-летний Алексей К., который заявляет, что попал на уловку мошенников: якобы ему недавно позвонили "сотрудник Центробанка" и "следователь", предупредившие, что на него взяли крупный кредит — 300 тысяч рублей.

Екатеринбуржец по указке мошенников пытался испортить урну для голосования. Видео © VK / "Новости Екатеринбурга"

Мошенники предложили ему взять новый кредит для погашения, но в банке мужчине отказали. Тогда неизвестные пообещали ему помочь с погашением несуществующего кредита. При этом они потребовали от уральца купить зелёнку и попытаться помешать проведению выборов, засняв всё на камеру. Мужчина пошёл на избирательный участок в гимназии № 47, взял бюллетень и проследовал в кабинку.

Однако там Алексей задержался на десять минут, что обеспокоило персонал. Сотрудник решил проверить избирателя и заметил, что тот говорит с кем-то по телефону и имеет при себе бутылку с разбавленной зелёнкой. Мужчину сразу задержали и передали полиции. На данный момент он находится в спецприёмнике.