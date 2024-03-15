"Действовали по указке": Политолог объяснил попытки сорвать выборы президента России
Политолог Данилин: Украинские кураторы обещали заплатить испортившим урны людям
Люди, которые сегодня пытались сорвать проведение выборов президента России, действовали так же, как и те, кто артиллерией обстрелял избирательный участок в Херсонской области. Об этом заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.
"Вот эти все заливатели урн зелёнкой и забрасыватели участков коктейлями Молотова, они же действуют ровно так же, как и те бандеровцы-вэсэушники, которые артиллерией ударили по избирательному участку в Херсонской области", — написал политолог в своём телеграм-канале.
Данилин добавил, что злоумышленники действовали по указке кураторов, которые обещали им заплатить деньги. По словам специалиста, это уже получается не единичный "акт слабоумия и отваги", а преступные действия в рамках террористического сообщества.
По словам Данилина, девушке, которая кинула зажигательную смесь в Петербурге, грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Другим злоумышленникам меньше, но на получение срока они уже "поработали", уточнил эксперт. Политолог призвал тех, у кого в окружении есть такие люди, рассказать им, что их ждёт по итогу.
Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлены четыре кандидата. ВСУ в этот день ударили по избирательным участкам в Херсонской области. В результате атаки есть раненые. Также на ряде избирательных участков не обошлось без эксцессов. Так, например, зафиксированы попытки испортить урны для бюллетеней в Карачаево-Черкесии, Ростове-на-Дону и Москве.
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