"Действовали по указке": Политолог объяснил попытки сорвать выборы президента России

Люди, которые сегодня пытались сорвать проведение выборов президента России, действовали так же, как и те, кто артиллерией обстрелял избирательный участок в Херсонской области. Об этом заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Вот эти все заливатели урн зелёнкой и забрасыватели участков коктейлями Молотова, они же действуют ровно так же, как и те бандеровцы-вэсэушники, которые артиллерией ударили по избирательному участку в Херсонской области", — написал политолог в своём телеграм-канале.

Данилин добавил, что злоумышленники действовали по указке кураторов, которые обещали им заплатить деньги. По словам специалиста, это уже получается не единичный "акт слабоумия и отваги", а преступные действия в рамках террористического сообщества.