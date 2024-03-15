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15 марта, 13:47

ВСУ ударили по избирательным участкам в Херсонской области

ВСУ ударили по избирательным участкам в Херсонской области. Фото © Telegram / Избирательная комиссия Херсонской области

ВСУ ударили по избирательным участкам в Херсонской области. Фото © Telegram / Избирательная комиссия Херсонской области

ВСУ нанесли удары по помещениям участковых избирательных комиссий в городе Каховка и селе Брилёвка Херсонской области. В первом случае никто не пострадал, во втором — есть раненые, им оказывают помощь. Об этом сообщил региональный избирком.

Благодаря слаженным действиям сотрудников УИК избирателей эвакуировали из зданий.

ВСУ ударили по избирательным участкам в Херсонской области. Фото © Telegram / Избирательная комиссия Херсонской области

ВСУ ударили по избирательным участкам в Херсонской области. Фото © Telegram / Избирательная комиссия Херсонской области

"Вооружённые формирования Украины не прекращают обстреливать мирное население Херсонщины. К сожалению, свобода волеизъявления граждан для киевского режима — как кость в горле", — говорится в телеграм-канале херсонского избиркома.

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А ранее в Москве пенсионерка подожгла будку для голосования. Судя по записи с камер видеонаблюдения, женщина облила воспламеняющейся жидкостью ширму, а затем подожгла её и стала снимать огонь на телефон. Нарушительницу задержали на месте, а возгорание было оперативно потушено.

Александра Вишнякова
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