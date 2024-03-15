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15 марта, 13:34
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Залившая зелёнкой бюллетени москвичка уверяет, что действовала по заданию спецслужб Украины

SHOT: Залившая урну зелёнкой москвичка действовала по заданию спецслужб Украины

Алина, вылившая зелёнку в урну для бюллетеней на одном из участков в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Алина, вылившая зелёнку в урну для бюллетеней на одном из участков в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Задержанная в Москве Алина Н., которая вылила зелёнку в избирательную урну для бюллетеней, утверждает, что её заставили это сделать украинские спецслужбы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, несколько дней назад 20-летнюю девушку развели на крупную сумму денег, а сегодня, обещая вернуть средства, отправили выполнять "секретную миссию". Алина, которая работает мастером маникюра, пришла днём на избирательный участок на Алтуфьевском шоссе, кинула свой бюллетень в урну, а после вылила туда зелёнку.

Как ранее сообщал Life.ru, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Теперь девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

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Наталья Исакова
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