Залившая зелёнкой бюллетени москвичка уверяет, что действовала по заданию спецслужб Украины
SHOT: Залившая урну зелёнкой москвичка действовала по заданию спецслужб Украины
Алина, вылившая зелёнку в урну для бюллетеней на одном из участков в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Задержанная в Москве Алина Н., которая вылила зелёнку в избирательную урну для бюллетеней, утверждает, что её заставили это сделать украинские спецслужбы. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, несколько дней назад 20-летнюю девушку развели на крупную сумму денег, а сегодня, обещая вернуть средства, отправили выполнять "секретную миссию". Алина, которая работает мастером маникюра, пришла днём на избирательный участок на Алтуфьевском шоссе, кинула свой бюллетень в урну, а после вылила туда зелёнку.
Как ранее сообщал Life.ru, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Теперь девушке грозит до пяти лет лишения свободы.