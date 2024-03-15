В Ижевске член УИК хотела залить КОИБ зелёнкой, но провокация не удалась

Во время президентских выборов в столице Удмуртской Республики произошла провокация. Как передаёт региональный избирком в телеграм-канале, в Ижевске член избирательной комиссии попыталась залить зелёнкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Провокация на выборах в Ижевске. Видео © Telegram / Выборы в Удмуртии

Происшествие случилось вечером 15 марта в помещении участковой комиссии 2/21, расположенной в Ленинском районе республиканской столицы. Сообщается, что залить комплекс зелёнкой попыталась выдвинутая в состав комиссии партией КПРФ член комиссии с правом решающего голоса Надежда П.

Стоит отметить, что злоумышленнице не дали завершить своё дело до конца — операторы КОИБа оперативно отреагировали и бюллетени остались целы. Впоследствии все необходимые меры были приняты находившимися на месте сотрудниками полиции, а УИК завершила голосование в штатном режиме.