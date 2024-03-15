"Мерзкие технологии": В НОМ заявили о явно срежиссированных провокациях с зелёнкой на выборах

Инциденты с зелёнкой и поджогами, произошедшие в первый день трёхдневного голосования на выборах президента России, никак не связаны с политическими взглядами участников этих провокаций. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ), председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод. По его словам, в подобных акциях очевиден "управляемый срежиссированный процесс".