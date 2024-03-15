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15 марта, 17:34

"Мерзкие технологии": В НОМ заявили о явно срежиссированных провокациях с зелёнкой на выборах

НОМ: В провокациях с зелёнкой и поджогами очевиден срежиссированный процесс

Инциденты с зелёнкой и поджогами, произошедшие в первый день трёхдневного голосования на выборах президента России, никак не связаны с политическими взглядами участников этих провокаций. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ), председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод. По его словам, в подобных акциях очевиден "управляемый срежиссированный процесс".

"В ход идут самые мерзкие технологии: провокаторы находят людей, оказавшихся в сложной ситуации, и подстрекают их к совершению серьёзного уголовного преступления. За этими действиями не стоит никакой идеи — сами участники признаются, что кому-то пообещали списать долг, а кому-то выдать немалую сумму", — отметил Брод.

Эксперт добавил, что в целом голосование проходит активно и добровольно, поэтому попытки продемонстрировать какие-то массовые протесты противникам выборов не удаются.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве задержали 70-летнюю пенсионерку за поджог будки для голосования. А на другом столичном участке 20-летняя девушка залила урну для голосования зелёнкой. На допросе она заявила, что действовала по заданию спецслужб Украины. Кроме того, в Санкт-Петербурге местные жители сами скрутили студентку, кинувшую коктейль Молотова в вывеску избирательного участка.

"Действовали по указке": Политолог объяснил попытки сорвать выборы президента России
"Действовали по указке": Политолог объяснил попытки сорвать выборы президента России
Обложка ©

TACC / Егор Алеев

Наталья Исакова
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