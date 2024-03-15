Петербуржцы скрутили студентку, кинувшую коктейль Молотова в вывеску избирательного участка

Сначала девушка долго сидела на скамейке возле участка на Варшавской улице, а затем подошла на крыльцо и швырнула бутылку с зажигательной смесью прямо в вывеску избирательного участка. Нарушительницу тут же схватили местные жители, которые позже передали её сотрудникам правоохранительных органов. Вероятно, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".