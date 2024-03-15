Петербуржцы скрутили студентку, кинувшую коктейль Молотова в вывеску избирательного участка
SHOT: В Петербурге студентка кинула коктейль Молотова у избирательного участка
Студентка, бросившая коктейль Молотова возле избирательного участка в Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT
В Санкт-Петербурге девушка бросила коктейль Молотова рядом с избирательным участком. Как сообщает SHOT, саботаж не удался, поджигательницу задержали на месте.
Неудачная попытка поджога на избирательном участке в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
Сначала девушка долго сидела на скамейке возле участка на Варшавской улице, а затем подошла на крыльцо и швырнула бутылку с зажигательной смесью прямо в вывеску избирательного участка. Нарушительницу тут же схватили местные жители, которые позже передали её сотрудникам правоохранительных органов. Вероятно, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".
По данным телеграм-канала, злоумышленницей оказалась 22-летняя студентка Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Девушка учится на четвёртом курсе и увлекается хореографией. В Северную столицу она приехала из Благовещенска.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве задержали 70-летнюю пенсионерку за поджог будки для голосования. А на другом столичном участке 20-летняя девушка залила урну для голосования зелёнкой. На допросе она заявила, что действовала по заданию спецслужб Украины.