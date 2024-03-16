Мастер по ноготочкам попыталась залить бюллетени йодом на участке в Северной Осетии
SHOT: В Моздоке 27-летняя мастер маникюра задержана за попытку порчи бюллетеней
Мастер маникюра, которая пыталась испортить бюллетени в Северной Осетии. Обложка © Telegram / SHOT
В Моздоке (Северная Осетия) 27-летнего мастера маникюра задержали за попытку порчи бюллетеней. Как сообщает SHOT, всё произошло на избирательном участке накануне вечером.
По данным телеграм-канала, Анна К. вышла из кабинки для голосования и, подойдя к членам УИК, резко брызнула йодом на стол. В итоге злоумышленница лишь слегка попала на списки избирателей, а бюллетени остались в сохранности.
Ранее похожая история произошла в Москве — 20-летняя девушка вылила зелёнку в урну. Мастер по ноготочкам сообщила, что её развели на крупную сумму денег и, обещая вернуть средства, отправили выполнять "секретную миссию". Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы.
16 марта проходит второй день выборов президента РФ. Завершится голосование завтра, 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").