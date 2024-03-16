Мастер по ноготочкам попыталась залить бюллетени йодом на участке в Северной Осетии

В Моздоке (Северная Осетия) 27-летнего мастера маникюра задержали за попытку порчи бюллетеней. Как сообщает SHOT, всё произошло на избирательном участке накануне вечером.

По данным телеграм-канала, Анна К. вышла из кабинки для голосования и, подойдя к членам УИК, резко брызнула йодом на стол. В итоге злоумышленница лишь слегка попала на списки избирателей, а бюллетени остались в сохранности.

Ранее похожая история произошла в Москве — 20-летняя девушка вылила зелёнку в урну. Мастер по ноготочкам сообщила, что её развели на крупную сумму денег и, обещая вернуть средства, отправили выполнять "секретную миссию". Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы.