Очная явка на выборы президента России превысила 60%

Общая очная явка на выборы президента РФ по стране достигла 60,04% по состоянию на 09:38 мск. Это следует из онлайн-счётчика на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

"Ход голосования — 60,04%", — сказано на сайте.

При этом данные не учитывают явку на выборы в рамках дистанционного электронного голосования.