Очная явка на выборы президента России превысила 60%
Общая очная явка на выборы президента РФ по стране достигла 60,04% по состоянию на 09:38 мск. Это следует из онлайн-счётчика на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
"Ход голосования — 60,04%", — сказано на сайте.
При этом данные не учитывают явку на выборы в рамках дистанционного электронного голосования.
Напомним, что сегодня в Москве пройдёт второй розыгрыш программы "Миллион призов" акции "Выбираем вместе". Принять участие в событии могут москвичи, которые проголосовали на выборах президента России электронно с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин