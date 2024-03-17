Регион

Уведомления отключены

17 марта, 06:49

Очная явка на выборы президента России превысила 60%

Общая очная явка на выборы президента РФ по стране достигла 60,04% по состоянию на 09:38 мск. Это следует из онлайн-счётчика на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

"Ход голосования — 60,04%", — сказано на сайте.

При этом данные не учитывают явку на выборы в рамках дистанционного электронного голосования.

Около 4,4 млн человек уже проголосовали на выборах президента РФ в Москве
Около 4,4 млн человек уже проголосовали на выборах президента РФ в Москве

Напомним, что сегодня в Москве пройдёт второй розыгрыш программы "Миллион призов" акции "Выбираем вместе". Принять участие в событии могут москвичи, которые проголосовали на выборах президента России электронно с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Бражников
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • ЦИК
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров