Около 4,4 млн человек уже проголосовали на выборах президента РФ в Москве
Голосование на выборах президента РФ в Москве. Обложка © Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия
Порядка 4,4 млн человек уже приняли участие в голосовании на выборах президента России в Москве с помощью электронных и бумажных бюллетеней. Об этом сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На 08:00 мск выдано 4 354 446 бюллетеней, дистанционно проголосовали 3 255 229, бумажными бюллетенями воспользовались 1 099 217 избирателей", — уточнила она.
Свыше 2,2 тысячи избирательных участков работают в Москве, они открыты с 08:00 до 20:00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты круглосуточно можно на elec.mos.ru до 20:00 17 марта.
К слову, сегодня в Москве пройдёт второй розыгрыш программы "Миллион призов" акции "Выбираем вместе". Принять участие в событии могут москвичи, которые проголосовали на выборах президента России электронно с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.