Около 4,4 млн человек уже проголосовали на выборах президента РФ в Москве

Порядка 4,4 млн человек уже приняли участие в голосовании на выборах президента России в Москве с помощью электронных и бумажных бюллетеней. Об этом сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"На 08:00 мск выдано 4 354 446 бюллетеней, дистанционно проголосовали 3 255 229, бумажными бюллетенями воспользовались 1 099 217 избирателей", — уточнила она.

Свыше 2,2 тысячи избирательных участков работают в Москве, они открыты с 08:00 до 20:00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты круглосуточно можно на elec.mos.ru до 20:00 17 марта.