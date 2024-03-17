Французского наблюдателя поразила разница между москвичами и парижанами
Французский наблюдатель Ро: Москвичи выглядят счастливее парижан
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Москвичи выглядят намного счастливее парижан, считает французский наблюдатель на выборах президента РФ Кристиан Ро. Об огромной разнице он рассказал в беседе с РИА "Новости".
"Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это [Москва] богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными", — признался международный наблюдатель.
Напомним, что сейчас в России проходят выборы президента. На должность главы государства претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Минцифры сообщило, что более 90% избирателей, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования, уже отдали свой голос. А общая очная явка по стране достигла 60,04%. Голосование продлится до 20:00 17 марта, в самых восточных регионах страны оно уже завершилось.