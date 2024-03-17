Французского наблюдателя поразила разница между москвичами и парижанами

Москвичи выглядят намного счастливее парижан, считает французский наблюдатель на выборах президента РФ Кристиан Ро. Об огромной разнице он рассказал в беседе с РИА "Новости".

"Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это [Москва] богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными", — признался международный наблюдатель.