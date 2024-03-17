"Придётся": Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине
Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине для борьбы с РФ
Франция может отправить свои наземные войска, чтобы противостоять российским военным на Украине. Об этом в интервью газете Le Parisien сообщил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон.
"Возможно, в определённый момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придётся провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать", — заявил Макрон.
Помимо того, политический деятель подчеркнул, что подобную линию поддерживают многие государства в Европе. Поэтому, как считает французский лидер, Париж обязан готовиться к любым сценариям развития событий. Макрон отметил, что не сделать этого было бы ошибкой.
Как ранее писал Life.ru, французский лидер уже неоднократно делал воинственные заявления по поводу украинского конфликта. Так, ещё в феврале текущего года он сообщил, что на конференции в Париже действительно обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Однако впоследствии союзники Елисейского дворца отвергли эту идею и Парижу пришлось скорректировать изначальное заявление. Потом глава Пятой республики сделал ещё несколько подобных заявлений, в связи с чем даже некоторые французские политические деятели стали утверждать, что Макрон сначала вёл страну к хаосу, а теперь хочет привести её к войне.
Flickr / Présidence de la République France