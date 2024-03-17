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16 марта, 23:02

"Придётся": Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине

Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине для борьбы с РФ

Франция может отправить свои наземные войска, чтобы противостоять российским военным на Украине. Об этом в интервью газете Le Parisien сообщил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон.

"Возможно, в определённый момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придётся провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать", — заявил Макрон.

Помимо того, политический деятель подчеркнул, что подобную линию поддерживают многие государства в Европе. Поэтому, как считает французский лидер, Париж обязан готовиться к любым сценариям развития событий. Макрон отметил, что не сделать этого было бы ошибкой.

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Как ранее писал Life.ru, французский лидер уже неоднократно делал воинственные заявления по поводу украинского конфликта. Так, ещё в феврале текущего года он сообщил, что на конференции в Париже действительно обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Однако впоследствии союзники Елисейского дворца отвергли эту идею и Парижу пришлось скорректировать изначальное заявление. Потом глава Пятой республики сделал ещё несколько подобных заявлений, в связи с чем даже некоторые французские политические деятели стали утверждать, что Макрон сначала вёл страну к хаосу, а теперь хочет привести её к войне.

Обложка ©

Flickr / Présidence de la République France

Алексей Соловьёв
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