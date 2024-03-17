"Придётся": Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине

Франция может отправить свои наземные войска, чтобы противостоять российским военным на Украине. Об этом в интервью газете Le Parisien сообщил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон.

"Возможно, в определённый момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придётся провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать", — заявил Макрон.