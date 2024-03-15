"Нельзя играть с жизнями своего народа": Ле Пен обвинила Макрона во втягивании Франции в войну
Ле Пен: Макрон раньше вёл Францию к хаосу, а теперь ведёт к войне
Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Antoine Gyori, Kin Cheung
Французский президент Эмманюэль Макрон сначала вёл страну к хаосу, а теперь хочет привести её к войне. Такое заявление сделала глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, комментируя последние слова лидера Франции о ситуации на Украине.
"До сих пор мы знали, что Эмманюэль Макрон ведёт нас к хаосу, со вчерашнего вечера мы знаем, что он также хочет привести нас к войне", — подчеркнула Ле Пен в соцсети X (бывший Twitter).
Политик добавила, что Макрон в спокойном состоянии говорит о "худшем, что может произойти со страной". Для него это не более, чем просто "встать со стула", указала Ле Пен. По её словам, нельзя с такой отрешённостью играть с жизнями своего народа.
Практически каждый день Макрон выступает с рядом антироссийских заявлений, обостривших и без того неспокойную обстановку в мире. В конце февраля французский лидер отметил, что Запад может направить свои войска на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. А 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы. Однако уже спустя неделю после этого Макрон заявил, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в конфликте. В Кремле же пояснили, что Париж всё больше и больше втягивается в конфликт на Украине и становится прямым противником Москвы.