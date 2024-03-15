"Нельзя играть с жизнями своего народа": Ле Пен обвинила Макрона во втягивании Франции в войну

Французский президент Эмманюэль Макрон сначала вёл страну к хаосу, а теперь хочет привести её к войне. Такое заявление сделала глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, комментируя последние слова лидера Франции о ситуации на Украине.

"До сих пор мы знали, что Эмманюэль Макрон ведёт нас к хаосу, со вчерашнего вечера мы знаем, что он также хочет привести нас к войне", — подчеркнула Ле Пен в соцсети X (бывший Twitter).