Медведев назвал Макрона трусом до мозга костей
Французский президент Эмманюэль Макрон перенёс свой визит на Украину из-за трусости, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Макрон готовится к поездке в Киев? Но ведь он трус до мозга костей! <...> Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать! Бедная Франция!" — написал Медведев в соцсети X на французском языке.
Ранее визит Макрона в Киев анонсировал Владимир Зеленский. Однако запланированная на март поездка, вероятнее всего, будет отложена по соображениям безопасности.
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X / Dmitry Medvedev