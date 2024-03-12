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11 марта, 22:45

Медведев назвал Макрона трусом до мозга костей

Французский президент Эмманюэль Макрон перенёс свой визит на Украину из-за трусости, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Макрон готовится к поездке в Киев? Но ведь он трус до мозга костей! <...> Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать! Бедная Франция!" — написал Медведев в соцсети X на французском языке.

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Ранее визит Макрона в Киев анонсировал Владимир Зеленский. Однако запланированная на март поездка, вероятнее всего, будет отложена по соображениям безопасности.

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X / Dmitry Medvedev

Артур Лапсаков
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