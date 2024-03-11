Зеленский анонсировал скорый визит Макрона в Киев
Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном, по итогам которого анонсировал его скорый визит в Киев. О деталях беседы украинский политик написал в социальной сети Х.
"Наш с Макроном телефонный разговор был продолжительным. <…> Мы обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю международную Парижскую конференцию в поддержку Украины. <…> Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время", — заявил Зеленский.
Не так давно президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск НАТО на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Швеция, Германия, Британия, Польша, а также США отказались отправлять войска в зону СВО. Позднее выяснилось, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы. В Париже выдвинули очередную идею о создании альянса стран, которые готовы к возможному вводу войск на Украину.
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