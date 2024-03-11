Зеленский анонсировал скорый визит Макрона в Киев

Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном, по итогам которого анонсировал его скорый визит в Киев. О деталях беседы украинский политик написал в социальной сети Х.

"Наш с Макроном телефонный разговор был продолжительным. <…> Мы обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю международную Парижскую конференцию в поддержку Украины. <…> Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время", — заявил Зеленский.