"Приставим к виску": В Госдуме назвали последствия создания французского альянса по Украине

Создание Францией альянса стран, которые якобы готовы отправить свои войска на Украину, вынудит Россию "достать револьвер" в виде грозного оружия и "приставить к виску" врага. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Отправка европейского военного контингента на Украину — это уже не просто "красная линия", а револьвер, направленный на Россию. Нам не останется никакого другого выхода, как достать свой револьвер в виде грозного оружия и приставить его к виску противника. Думаю, что это за револьвер, на Западе все прекрасно знают", — приводит РИА "Новости" слова Белика.