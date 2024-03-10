"Приставим к виску": В Госдуме назвали последствия создания французского альянса по Украине
Депутат ГД Белик: Альянс Франции по Украине вынудит Россию "достать револьвер"
Создание Францией альянса стран, которые якобы готовы отправить свои войска на Украину, вынудит Россию "достать револьвер" в виде грозного оружия и "приставить к виску" врага. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Отправка европейского военного контингента на Украину — это уже не просто "красная линия", а револьвер, направленный на Россию. Нам не останется никакого другого выхода, как достать свой револьвер в виде грозного оружия и приставить его к виску противника. Думаю, что это за револьвер, на Западе все прекрасно знают", — приводит РИА "Новости" слова Белика.
Депутат добавил, что страны Запада очень чувствительно относятся к собственным потерям, поэтому французский лидер Эмманюэль Макрон может остаться со своей инициативой в одиночестве. Союзники Киева могут отправить своих бойцов в ограниченном количестве, причём "пальма первенства", вероятно, достанется странам Прибалтики, считает Белик.
Ранее Life.ru писал, что Франция формирует альянс стран, которые готовы к возможному вводу войск на украинский фронт. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал очередную идею Макрона цирком. До этого лидер Франции уже говорил об отправке бойцов НАТО на территорию Незалежной, однако большинство стран Евросоюза отвергли эти планы. Однако, по данным издания Politico, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи".
ТАСС / Марат Абулхатин