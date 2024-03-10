"Цирк!": Политик разнёс идею Парижа об антироссийской коалиции

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал инициативу Парижа по созданию антироссийской коалиции со странами Прибалтики, которая будет готова при необходимости отправить своих военных на Украину. Как заявил политический деятель в социальной сети Х, этот цирк надо остановить.

Лидер "Патриотов" напомнил, что прибалтийские государства являются исторически антироссийскими. По его словам, у Пятой республики с ними нет ничего общего, а позиция Парижа очень далека от традиционной французской дипломатии. В то же время политик задался вопросом по поводу того, хочет ли действующий президент Франции Эмманюэль Макрон стать зачинщиком третьей мировой войны.

"Давайте остановим этот цирк! Давайте прекратим эту идиотскую, дорогостоящую, опасную поддержку Украины и войны и выберем мир!" — заявил Филиппо.