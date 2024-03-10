"Марионетка США": В Крыму напомнили Макрону, чем кончаются войны с Россией
Крымский депутат Гемпель назвал создание Макроном нового альянса актом агрессии
Создаваемый Францией альянс стран, готовых отправить своих солдат на Украину, является актом агрессии против России. Такое заявление сделал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Инициатива Франции — это акт агрессии, а сам [президент Франции Эмманюэль] Макрон совершает очень серьёзную ошибку, которая приведёт к краху его политической карьеры", — приводит РИА "Новости" его слова.
Как подчеркнул Гемпель, французскому лидеру стоит напомнить, чем закончился поход на Россию Наполеона в 1812 году и где потом оказались российские войска. Также он назвал Макрона "марионеткой США", которой пытаются создать напряжённость в Европе. В связи с этим крымский парламентарий призвал европейских политиков образумить лидера Франции, чтобы тот не втянул их в провокацию.
Ранее стало известно, что Франция формирует альянс стран, которые готовы к возможной отправке войск на Украину. До этого Макрон уже говорил об отправке бойцов НАТО на территорию Незалежной, однако большинство стран Евросоюза отвергли эти планы. Однако, как пишет Politico, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи".
TACC / AP