"Марионетка США": В Крыму напомнили Макрону, чем кончаются войны с Россией

"Инициатива Франции — это акт агрессии, а сам [президент Франции Эмманюэль] Макрон совершает очень серьёзную ошибку, которая приведёт к краху его политической карьеры", — приводит РИА "Новости" его слова.

Как подчеркнул Гемпель, французскому лидеру стоит напомнить, чем закончился поход на Россию Наполеона в 1812 году и где потом оказались российские войска. Также он назвал Макрона "марионеткой США", которой пытаются создать напряжённость в Европе. В связи с этим крымский парламентарий призвал европейских политиков образумить лидера Франции, чтобы тот не втянул их в провокацию.