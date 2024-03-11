Визит Макрона в Киев вновь под угрозой срыва, пишут французские СМИ
La Tribune: Поездку Макрона в Киев могут отложить из соображений безопасности
Назначенную на март поездку президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев могут отложить по соображениям безопасности. Об этом сообщает издание La Tribune.
"В контексте напряжённости в отношениях с Москвой Эмманюэль Макрон может, по нашей информации, передвинуть свой визит, обещанный в середине марта, чтобы отправиться туда в компании других европейских лидеров, придерживающихся такой же жёсткой линии в отношениях с [президентом России Владимиром] Путиным", — сказано в материале.
По информации издания, Макрон рассматривает совместную с другими европейскими лидерами поездку в Киев и Одессу как убедительный аргумент западного единодушия в вопросе поддержки Украины. Демонстрация единства пришлась бы очень кстати, после того как другие политики Европейского союза раскритиковали французского лидера за слова о возможной отправке военнослужащих на территорию Незалежной. Вероятнее всего, глава Франции посетит украинскую столицу вместе с отличившимися наиболее жёсткой риторикой в адрес России коллегами из стран Балтии, Румынии, Чехии, Великобритании или Нидерландов.
Напомним, в конце февраля Макрон сделал резонансное заявление, назвав возможной отправку контингента НАТО на Украину. Он заявил, что тема поднималась во время парижской конференции, но участники не достигли консенсуса. От идеи отказались в Швеции, ФРГ, Соединённом Королевстве, Польше и США. Позже Макрон озвучил уточнение: французские военные зайдут в Незалежную, если Российская армия будет продвигаться в сторону Киева или начнёт стремительно наступать в южном направлении — к Одессе. Впоследствии в Париже предложили создать альянс из стран, которые одобряют возможный ввод войск на Украину. А сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в скором будущем Макрон вновь посетит украинскую столицу.
ТАСС / EPA / CHRISTOPHE ENA