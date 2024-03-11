Визит Макрона в Киев вновь под угрозой срыва, пишут французские СМИ

Назначенную на март поездку президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев могут отложить по соображениям безопасности. Об этом сообщает издание La Tribune.

"В контексте напряжённости в отношениях с Москвой Эмманюэль Макрон может, по нашей информации, передвинуть свой визит, обещанный в середине марта, чтобы отправиться туда в компании других европейских лидеров, придерживающихся такой же жёсткой линии в отношениях с [президентом России Владимиром] Путиным", — сказано в материале.