Греческие СМИ обвинили Россию в атаке на кортеж Зеленского в Одессе
Protothema: Россия обстреляла кортеж Зеленского в Одессе
В греческом издании Protothema заявили, что удар по кортежу Зеленского в Одессе совершила Россия. Там отметили, что атака со стороны ВС РФ была произведена незадолго до встречи украинского политика с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом.
"Кортеж Владимира Зеленского, находившийся в 150 метрах от греческой миссии во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был атакован российской ракетой", — сообщили в издании со ссылкой на официальные правительственные источники.
Там подчеркнули, что помимо премьера в делегацию входили восемь человек и их охрана. Уточняется, что представители греческих властей не пострадали. Об украинских политиках информации нет.
Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский мог находиться в Одессе во время сегодняшнего взрыва в порту. По сведениям местных СМИ, Зеленский мог приехать туда по двум причинам: для награждения бойцов ВСУ или чтобы встретить греческого премьер-министра.
ТАСС / AP / Wolfgang Rattay