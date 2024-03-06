Греческие СМИ обвинили Россию в атаке на кортеж Зеленского в Одессе

В греческом издании Protothema заявили, что удар по кортежу Зеленского в Одессе совершила Россия. Там отметили, что атака со стороны ВС РФ была произведена незадолго до встречи украинского политика с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом.

"Кортеж Владимира Зеленского, находившийся в 150 метрах от греческой миссии во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был атакован российской ракетой", — сообщили в издании со ссылкой на официальные правительственные источники.

Там подчеркнули, что помимо премьера в делегацию входили восемь человек и их охрана. Уточняется, что представители греческих властей не пострадали. Об украинских политиках информации нет.