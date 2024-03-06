Шарий увидел почерк Зеленского в покушении на него из-за одной детали в побеге киллера Украинский блогер Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него 6 марта, 11:55 Анатолий Шарий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatolijsharij

Украинский блогер Анатолий Шарий, на которого якобы было совершено покушение в Испании, назвал Владимира Зеленского заказчиком преступления. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Судя по вони в отечественных "СМИ" и по тому, как убийце дали уйти, "забыв" перекрыть дороги и минимально опросив свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают", — говорится в тексте.

Полиция Испании не подтвердила в беседе с ТАСС факт нападения на Шария. Правоохранители провели проверку, но не смогли найти доказательств случившегося. В свою очередь блогер обвиняет полицию в бездействии.

Напомним, украинский блогер Анатолий Шарий рассказал о покушении на него в Испании. По его словам, неизвестный обстрелял машину, где находились сам блогер и его жена. Никто не пострадал. Шарий обратился в испанскую полицию.

Авторы Татьяна Миссуми