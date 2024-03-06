Блогера Шария с женой пытался убить снайпер из автомата с глушителем в Испании

Машину украинского блогера Анатолия Шария пытались обстрелять из автоматического оружия в Испании. Он и жена, которая сидела с ним в авто, не пострадали.

Украинский блогер Шарий заявил, что его с женой пытались убить в Испании. Видео © T.me / ASupersharij

"Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль. Автомат с глушителем, тип был один, второй, по всей видимости, был на подхвате, потому что они следили, когда я заезжаю и т.д. Сейчас разбираемся. Я не знаю, что с этим делать. Наверное, должна об этом думать испанская полиция", — рассказал он у себя в телеграм-канале с нервной улыбкой.

По его словам, менее недели назад силовики Испании получили детальную информацию о готовящемся на него покушении.