Блогера Шария с женой пытался убить снайпер из автомата с глушителем в Испании
Украинский блогер Шарий заявил, что его с женой пытались убить в Испании
Анатолий Шарий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatolijsharij
Машину украинского блогера Анатолия Шария пытались обстрелять из автоматического оружия в Испании. Он и жена, которая сидела с ним в авто, не пострадали.
Украинский блогер Шарий заявил, что его с женой пытались убить в Испании. Видео © T.me / ASupersharij
"Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль. Автомат с глушителем, тип был один, второй, по всей видимости, был на подхвате, потому что они следили, когда я заезжаю и т.д. Сейчас разбираемся. Я не знаю, что с этим делать. Наверное, должна об этом думать испанская полиция", — рассказал он у себя в телеграм-канале с нервной улыбкой.
По его словам, менее недели назад силовики Испании получили детальную информацию о готовящемся на него покушении.
Напомним, с 2019 года блогер Анатолий Шарий проживает с семьёй в Испании. В 2022 году его задержали там по запросу Киева, однако дело о выдаче блогера было закрыто из-за непредоставления Украиной в назначенный срок всех необходимых материалов по экстрадиции. Летом 2023-го СБУ заочно обвинила Шария в государственной измене. Там считают, что блогер сотрудничал с ФСБ России, для которой он якобы "изготавливал постановочные видео допросов украинских пленных".