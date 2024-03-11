Столтенберг посоветовал Макрону обсуждать с членами НАТО отправку сил на Украину

НАТО не планирует направлять войска на Украину, а президенту Франции Эмманюэлю Макрону до своих громких заявлений следует консультироваться с членами Североатлантического альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"НАТО не планирует отправлять войска на Украину, и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. <...> Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", — сказал Reuters, отвечая на вопрос о том, совершил ли Макрон ошибку.