Столтенберг посоветовал Макрону обсуждать с членами НАТО отправку сил на Украину
НАТО не планирует направлять войска на Украину, а президенту Франции Эмманюэлю Макрону до своих громких заявлений следует консультироваться с членами Североатлантического альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"НАТО не планирует отправлять войска на Украину, и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. <...> Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", — сказал Reuters, отвечая на вопрос о том, совершил ли Макрон ошибку.
По его словам, даже в случае, если отдельные члены альянса решатся на такой шаг, их действия повлияют на весь блок. Вместе с тем он ответил папе римскому на слова о переговорах Украины с РФ, заявив, что Киеву необходимо оружие, а не белый флаг.
Как уже сообщал Life.ru, президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. Эта тема обсуждалась на конференции в Париже, вот только лидеры других стран его не поддержали. После скандала МИД Франции попыталось оправдать главу государства, заявив, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте. Несмотря на все заявления, Швеция, Германия, Британия и США объявили, что не будут посылать своих бойцов на фронт. А 8 марта Макрон назвал условия для ввода войск на Украину.
ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS