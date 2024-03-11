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11 марта, 17:49

МИД Литвы заявил о желании обсудить вопрос отправки войск НАТО на Украину

Сейчас подходящее время для обсуждения отправки войск НАТО на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, промедление в этом вопросе только ослабляет Европу.

"Начав говорить (об отправке войск. — Прим. Life.ru), мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя", — указал глава литовского ведомства, передаёт Ouest France.

Он подчеркнул, что бесконечные дебаты без принятия каких-либо решений подрывают целостность Европы, а также добавил, что западные страны около девяти месяцев обсуждали вопрос о поставках боеприпасов Незалежной. Кроме того, Ландсбергис одобрил инициативу Чехии закупить в третьих странах и передать Украине 800 тысяч снарядов.

В Польше заявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине
В Польше заявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. Он рассказал, что данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, но присутствующие не пришли к общему решению. Позже в МИД Франции попытались оправдать слова политика, заявив, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте. Несмотря на все заявления, Швеция, Германия, Британия, а также США уже объявили, что не будут посылать военных на фронт. 8 марта стало известно, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы.

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Shutterstock / Maxim Studio

Александра Мышляева
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