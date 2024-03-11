МИД Литвы заявил о желании обсудить вопрос отправки войск НАТО на Украину

Сейчас подходящее время для обсуждения отправки войск НАТО на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, промедление в этом вопросе только ослабляет Европу.

"Начав говорить (об отправке войск. — Прим. Life.ru), мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя", — указал глава литовского ведомства, передаёт Ouest France.