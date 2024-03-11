МИД Литвы заявил о желании обсудить вопрос отправки войск НАТО на Украину
Сейчас подходящее время для обсуждения отправки войск НАТО на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, промедление в этом вопросе только ослабляет Европу.
"Начав говорить (об отправке войск. — Прим. Life.ru), мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя", — указал глава литовского ведомства, передаёт Ouest France.
Он подчеркнул, что бесконечные дебаты без принятия каких-либо решений подрывают целостность Европы, а также добавил, что западные страны около девяти месяцев обсуждали вопрос о поставках боеприпасов Незалежной. Кроме того, Ландсбергис одобрил инициативу Чехии закупить в третьих странах и передать Украине 800 тысяч снарядов.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. Он рассказал, что данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, но присутствующие не пришли к общему решению. Позже в МИД Франции попытались оправдать слова политика, заявив, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте. Несмотря на все заявления, Швеция, Германия, Британия, а также США уже объявили, что не будут посылать военных на фронт. 8 марта стало известно, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы.
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