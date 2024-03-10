В Польше заявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине

Некоторые страны НАТО уже отправили своих солдат на Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в парламенте республики. Он отметил, что информация о том, какие это государства и сколько войск было отправлено, не подлежит разглашению.