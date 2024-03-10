В Польше заявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине
Глава МИД Польши Сикорский: Ряд стран НАТО уже отправили войска на Украину
Некоторые страны НАТО уже отправили своих солдат на Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в парламенте республики. Он отметил, что информация о том, какие это государства и сколько войск было отправлено, не подлежит разглашению.
"В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны", — сказал Сикорский.
Ранее Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО на Украине "не является чем-то немыслимым", хотя до этого премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что Варшава не рассматривает возможность отправки своих войск.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки войск НАТО на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Швеция, Германия, Британия, Польша, а также США отказались отправлять войска в зону СВО. Позднее выяснилось, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы. Позднее Макрон выдвинул очередную идею о создании альянса стран, которые готовы к возможному вводу войск на Украину.
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