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10 марта, 13:27

В Польше заявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине

Глава МИД Польши Сикорский: Ряд стран НАТО уже отправили войска на Украину

Некоторые страны НАТО уже отправили своих солдат на Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в парламенте республики. Он отметил, что информация о том, какие это государства и сколько войск было отправлено, не подлежит разглашению.

"В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны", — сказал Сикорский.

Ранее Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО на Украине "не является чем-то немыслимым", хотя до этого премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что Варшава не рассматривает возможность отправки своих войск.

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки войск НАТО на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Швеция, Германия, Британия, Польша, а также США отказались отправлять войска в зону СВО. Позднее выяснилось, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы. Позднее Макрон выдвинул очередную идею о создании альянса стран, которые готовы к возможному вводу войск на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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