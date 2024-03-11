"Киеву нужно оружие": Столтенберг ответил папе римскому на слова о переговорах Украины с РФ

Украине нужны поставки оружия, а не белые флаги, как ранее заявлял папа римский. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он ответил, что скорость переговоров зависит от позиций Незалежной на фронте.

"Если мы хотим мирного и долгосрочного решения, достигнутого на переговорах, то следует оказывать военную поддержку Украине. То, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с устойчивостью на поле боя", — заявил он агентству Reuters.