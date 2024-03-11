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11 марта, 18:47

"Киеву нужно оружие": Столтенберг ответил папе римскому на слова о переговорах Украины с РФ

Столтенберг заявил, что Украине нужно оружие, а не белые флаги

Украине нужны поставки оружия, а не белые флаги, как ранее заявлял папа римский. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он ответил, что скорость переговоров зависит от позиций Незалежной на фронте.

"Если мы хотим мирного и долгосрочного решения, достигнутого на переговорах, то следует оказывать военную поддержку Украине. То, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с устойчивостью на поле боя", — заявил он агентству Reuters.

Когда политику задали вопрос о возможном поднятии белого флага Киевом, Столтенберг ответил, что "сейчас не время говорить о капитуляции украинцев". Кроме того, он подчеркнул, что такое положение дел будет "трагедией для украинцев" и "опасностью для всех нас".

В Кремле оценили слова папы римского о "белом флаге", который должна поднять Украина
В Кремле оценили слова папы римского о "белом флаге", который должна поднять Украина

Напомним, ранее папа римский заявил, что Киев, как проигрывающая сторона в конфликте, должен найти в себе смелость "поднять белый флаг" и наконец-то согласиться на переговоры. Владимир Зеленский в ответ на это нагрубил, назвав инициативу понтифика "виртуальным посредничеством".

Обложка ©

ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Александра Мышляева
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