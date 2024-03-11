"Киеву нужно оружие": Столтенберг ответил папе римскому на слова о переговорах Украины с РФ
Столтенберг заявил, что Украине нужно оружие, а не белые флаги
Украине нужны поставки оружия, а не белые флаги, как ранее заявлял папа римский. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он ответил, что скорость переговоров зависит от позиций Незалежной на фронте.
"Если мы хотим мирного и долгосрочного решения, достигнутого на переговорах, то следует оказывать военную поддержку Украине. То, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с устойчивостью на поле боя", — заявил он агентству Reuters.
Когда политику задали вопрос о возможном поднятии белого флага Киевом, Столтенберг ответил, что "сейчас не время говорить о капитуляции украинцев". Кроме того, он подчеркнул, что такое положение дел будет "трагедией для украинцев" и "опасностью для всех нас".
Напомним, ранее папа римский заявил, что Киев, как проигрывающая сторона в конфликте, должен найти в себе смелость "поднять белый флаг" и наконец-то согласиться на переговоры. Владимир Зеленский в ответ на это нагрубил, назвав инициативу понтифика "виртуальным посредничеством".
ТАСС / EPA / RONALD WITTEK