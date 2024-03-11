В Кремле оценили слова папы римского о "белом флаге", который должна поднять Украина
Песков: Папа римский высказался за переговоры, говоря о "белом флаге" Украины
Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI
Папа римский Франциск, говоря о том, что Украина должна поднять белый флаг, высказывался в целом в пользу переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять — он высказывался в пользу переговоров", — отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что президент Владимир Путин также неоднократно говорил о готовности России пойти путём переговоров.
Напомним, ранее понтифик заявил, что Киев, как проигрывающая сторона в конфликте, должен найти в себе смелость "поднять белый флаг" и наконец-то согласиться на переговоры. Владимир Зеленский в ответ на это грубо высказался в адрес папы римского, назвав инициативу понтифика "виртуальным посредничеством".