В Кремле оценили слова папы римского о "белом флаге", который должна поднять Украина

Папа римский Франциск, говоря о том, что Украина должна поднять белый флаг, высказывался в целом в пользу переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять — он высказывался в пользу переговоров", — отметил представитель Кремля.