Зеленский в хамской манере ответил на слова папы римского о переговорах с Россией

Владимир Зеленский грубо высказался в адрес папы римского Франциска после его предложения Украине пойти на переговоры с Россией. В видеообращении украинский политик назвал инициативу понтифика "виртуальным посредничеством".

По словам Зеленского, в феврале 2022 года "все украинцы, христиане, мусульмане и иудеи", встали на защиту страны.

"Я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией, в силах обороны <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь — с людьми. А не за 2,5 тысячи километров, где-то там, заниматься виртуальным посредничеством", — заявил Зеленский.