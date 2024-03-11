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10 марта, 22:42

Зеленский в хамской манере ответил на слова папы римского о переговорах с Россией

Зеленский назвал идею папы римского о переговорах "виртуальным посредничеством"

Владимир Зеленский грубо высказался в адрес папы римского Франциска после его предложения Украине пойти на переговоры с Россией. В видеообращении украинский политик назвал инициативу понтифика "виртуальным посредничеством".

По словам Зеленского, в феврале 2022 года "все украинцы, христиане, мусульмане и иудеи", встали на защиту страны.

"Я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией, в силах обороны <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь — с людьми. А не за 2,5 тысячи километров, где-то там, заниматься виртуальным посредничеством", — заявил Зеленский.

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Напомним, папа римский Франциск ранее заявил, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине "должна найти в себе смелость поднять белый флаг" и согласиться на переговоры. Затем в Ватикане пояснили, что речь не шла о капитуляции Незалежной. В Киеве негативно отреагировали на слова понтифика. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть свой флаг, и никакие другие она поднимать не намерена.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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